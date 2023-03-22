В Севастополе восстановили движение морского транспорта
Движение морского транспорта в Севастополе восстановлено. Об этом сообщили в дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города.
«Пассажирские катера и паром будут осуществлять движение в штатном режиме», - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Утром в среду движение морского транспорта было приостановлено на фоне атаки беспилотников. Как позже сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, моряки Черноморского флота успешно отразили атаку надводных аппаратов. В результате было уничтожено три объекта, пишет RT. Повреждений военных кораблей не зафиксировано, никто не пострадал.
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