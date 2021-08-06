«Денег на ветер не бросаем!» Военный эксперт описал преимущества «Сармата»
В России научились делать эффективное оружие малыми средствами, заявил экс-начальник зенитно-ракетного командования ВВС России Сергей Хатылев.
«Сармат» - современная ракета, которой пока ничего не могут противопоставить противники России, рассказал бывший начальник Зенитно-ракетных войск командования специального назначения ВВС России Сергей Хатылев Telegram-каналу «Радиоточка НСН».
«Это новая ракета, которая заменит более устаревшие типы ракет. Она несет до десяти разделяющихся боеголовок, то есть может поражать десять целей. Более мощная по своим характеристикам, обладает большой дальностью. Это современная ракета, которая соответствует всем современным требованиям. Рано говорить о точных характеристиках. Ракета только проходит испытания. Тем не менее, наши противники оценивают ее как наиболее эффективное оружие на сегодняшний день, и противопоставить этому они пока ничего не могут», - рассказал эксперт.
Однако расклад сил в мире она не изменит, для этого нужно полное перевооружение, считает Хатылев.
«Аналоги есть у американцев. Ничего принципиально нового здесь нет, то есть это межконтинентальная баллистическая ракета, которая выполняет задания по нанесению ракетно-ядерного удара с повышенной дальностью и десятью разделяющимися частями с высокой точностью наведения. В некоторых ракетах уже решалась эта задача. Расклад сил изменится, когда произойдет полное перевооружение, когда старые ракеты заменят на новые. Для этого нужно время», - заявил собеседник НСН.
Он отметил, что в России создают современное оружие малыми средствами, применяя научные достижения.
«Ни американцы, ни другие наши потенциальные противники, в том числе, китайцы, которые пока играют с нами в одни игры, на месте не стоят. Также развивают свои ракетно-ядерные силы, также проводят модернизацию своих ракет. Говорить, что мы единственные и неповторимые в мире… В любой момент расклад сил может измениться. Но наш верховный главнокомандующий ставит задачу не любой ценой, а малыми средствами создать эффективное оружие. Поэтому американский военный бюджет в 800 миллиардов долларов может позволить себе какие-то излишества, а мы этого позволить не можем. Поэтому добиваемся большой эффективности качеством производимой продукции, используя наши научные достижения. Денег на ветер не бросаем!» - заключил эксперт.
Ранее министр обороны Сергей Шойгу назвал сроки окончания летных испытаний ракеты «Сармат». Минобороны начнет испытания ракетного комплекса с межконтинентальной баллистической ракетой «Сармат» в 2021 году и завершит в 2022-м, тогда же первый комплект поступит на вооружение, передает слова министра пресс-служба ведомства.
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