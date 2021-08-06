«Денег на ветер не бросаем!» Военный эксперт описал преимущества «Сармата»

«Это новая ракета, которая заменит более устаревшие типы ракет. Она несет до десяти разделяющихся боеголовок, то есть может поражать десять целей. Более мощная по своим характеристикам, обладает большой дальностью. Это современная ракета, которая соответствует всем современным требованиям. Рано говорить о точных характеристиках. Ракета только проходит испытания. Тем не менее, наши противники оценивают ее как наиболее эффективное оружие на сегодняшний день, и противопоставить этому они пока ничего не могут», - рассказал эксперт.

Однако расклад сил в мире она не изменит, для этого нужно полное перевооружение, считает Хатылев.

«Аналоги есть у американцев. Ничего принципиально нового здесь нет, то есть это межконтинентальная баллистическая ракета, которая выполняет задания по нанесению ракетно-ядерного удара с повышенной дальностью и десятью разделяющимися частями с высокой точностью наведения. В некоторых ракетах уже решалась эта задача. Расклад сил изменится, когда произойдет полное перевооружение, когда старые ракеты заменят на новые. Для этого нужно время», - заявил собеседник НСН.

Он отметил, что в России создают современное оружие малыми средствами, применяя научные достижения.