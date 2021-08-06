Летные испытания «Сармата» начнутся уже в 2021 году

А ранее Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию заявил, что доля современной военной техники в российской армии к 2024 году составит не менее 76%. Президент напомнил, что РФ активно обновляет, в том числе ядерное оружие. Глава государства сообщил, что первый полк, укомплектованный ракетами «Сармат», заступит на боевое дежурство в конце 2022 года. Это перспективный отечественный стратегический ракетный комплекс шахтного базирования пятого поколения.

Путин отметил, что на вооружение уже поставлены гиперзвуковой «Авангард» и лазерный комплекс «Пересвет». Российские войска также довооружают ракетами «Кинжал», «Калибр» и «Циркон».

