Летные испытания «Сармата» начнутся уже в 2021 году
Летные испытания новой российской межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» начнутся в текущем году и должны завершиться в 2022-ом. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу. Он подчеркнул, что в ракетные войска стратегического назначения (РВСН) ракета должна начать поступать также в 2022 году.
А ранее Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию заявил, что доля современной военной техники в российской армии к 2024 году составит не менее 76%. Президент напомнил, что РФ активно обновляет, в том числе ядерное оружие. Глава государства сообщил, что первый полк, укомплектованный ракетами «Сармат», заступит на боевое дежурство в конце 2022 года. Это перспективный отечественный стратегический ракетный комплекс шахтного базирования пятого поколения.
Путин отметил, что на вооружение уже поставлены гиперзвуковой «Авангард» и лазерный комплекс «Пересвет». Российские войска также довооружают ракетами «Кинжал», «Калибр» и «Циркон».
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