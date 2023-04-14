Дания намерена в ближайшие недели передать Украине САУ Caesar

Исполняющий обязанности министра обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен заявил, что это «большой и значительный дар», очень востребованный на Украине.

«Несомненно он найдет применение... украинцы смогут использовать его на поле боя, где с ним почувствуется явное изменение», - подчеркнул он.

В датском военном ведомстве добавили, что украинские военнослужащие уже прошли необходимое обучение и готовы к получению САУ.

Ранее в Дании заявили, что передача Украине 19 французских самоходных артиллерийских установок CAESAR может произойти в течение месяца, сообщает RT.

