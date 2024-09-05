Черноморский флот уничтожил 11 безэкипажных катеров ВСУ за сутки

Черноморский флот РФ за сутки уничтожил 11 украинских безэкипажных катеров. Об этом сообщает Минобороны России.

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«Силами Черноморского флота уничтожены 11 безэкипажных катеров ВСУ», — заявили в министерстве.

Ранее военное ведомство отчиталось, что ночью 5 сентября дежурные огневые средства уничтожили в северо-восточной части Черного моря два украинских безэкипажных катера.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Павлишак
ТЕГИ:Черноморский Флот РФМинобороны

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