Черноморский флот уничтожил 11 безэкипажных катеров ВСУ за сутки
5 сентября 202412:28
Черноморский флот РФ за сутки уничтожил 11 украинских безэкипажных катеров. Об этом сообщает Минобороны России.
«Силами Черноморского флота уничтожены 11 безэкипажных катеров ВСУ», — заявили в министерстве.
Ранее военное ведомство отчиталось, что ночью 5 сентября дежурные огневые средства уничтожили в северо-восточной части Черного моря два украинских безэкипажных катера.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru