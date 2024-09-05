В Новороссийске отражают атаку безэкипажных катеров ВСУ

В Новороссийске Краснодарского края осуществляется отражение атаки безэкипажных катеров Вооруженных сил Украины, сообщил в Telegram глава города Андрей Кравченко.

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«Особое внимание жителям первой береговой линии — не выходить на улицу! Находиться в помещении без стекол!», — заявил мэр.

Ранее были уничтожены четыре катера ВСУ, следовавших к Крыму, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Виталий Тимкив
ТЕГИ:АтакаВСУНовороссийск

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