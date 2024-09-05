В Новороссийске отражают атаку безэкипажных катеров ВСУ
5 сентября 202403:33
В Новороссийске Краснодарского края осуществляется отражение атаки безэкипажных катеров Вооруженных сил Украины, сообщил в Telegram глава города Андрей Кравченко.
«Особое внимание жителям первой береговой линии — не выходить на улицу! Находиться в помещении без стекол!», — заявил мэр.
Ранее были уничтожены четыре катера ВСУ, следовавших к Крыму, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru