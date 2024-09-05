Минобороны заявило об уничтожении снаряда «Ольха» и семи БПЛА
Семь украинских беспилотников самолетного типа и снаряд реактивной системы залпового огня «Ольха» сбили над территорией России. Об этом сообщило Минобороны.
Военные пресекли попытку Киева атаковать объекты в РФ прошедшей ночью.
«Дежурными средствами ПВО один реактивный снаряд РСЗО «Ольха» и два БПЛА уничтожены над территорией Белгородской области, три БПЛА – над территорией Курской... и два БПЛА – над территорией Брянской области», — подчеркнули в министерстве.
Кроме того, дежурные огневые средства уничтожили два безэкипажных катера в северо-восточной части Черного моря.
Ранее военные сбили над территорией России четыре беспилотника и уничтожили четыре безэкипажных катера, напоминает 360.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru