Через гумкоридор с территории «Азовстали» вышли 12 человек

Как сообщает военный корреспондент издания Валентин Трушнин, среди них находятся четыре ребёнка.

По его словам, люди выходят по гуманитарному коридору, рано утром он был открыт в рамках усилий российских военных и сил Донецкой народной республики, эвакуация проводится с помощью автобуса.

Ранее замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс заявил, что началась очередная эвакуация гражданских лиц из Мариуполя и с «Азовстали».