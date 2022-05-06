Через гумкоридор с территории «Азовстали» вышли 12 человек

Через гумкоридор с территории «Азовстали» вышла первая группа в составе 12 человек, пишут «Известия».

С начала спецоперации РФ эвакуировала из ДНР, ЛНР и с Украины более 1,1 миллиона человек

Как сообщает военный корреспондент издания Валентин Трушнин, среди них находятся четыре ребёнка.

По его словам, люди выходят по гуманитарному коридору, рано утром он был открыт в рамках усилий российских военных и сил Донецкой народной республики, эвакуация проводится с помощью автобуса.

Ранее замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс заявил, что началась очередная эвакуация гражданских лиц из Мариуполя и с «Азовстали».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ДонбассУкраинаГуманитарная ПомощьМариуполь
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