В ООН заявили о начавшейся операции по эвакуации гражданских с «Азовстали»
Началась очередная эвакуация гражданских лиц из Мариуполя и с «Азовстали», сообщил на заседании СБ ООН замгенсека организации по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс.
По его словам, началась третья операция с целью дополнительной эвакуации мирных жителей. «Я не буду больше говорить об этом, пока операция не будет завершена», — отметил он.
Требования украинских военных на комбинате «Азовстали» по обмену мирных жителей на продукты и лекарства схожи с требованиями террористов в Сирии, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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