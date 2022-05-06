В ООН заявили о начавшейся операции по эвакуации гражданских с «Азовстали»

По его словам, началась третья операция с целью дополнительной эвакуации мирных жителей. «Я не буду больше говорить об этом, пока операция не будет завершена», — отметил он.

Требования украинских военных на комбинате «Азовстали» по обмену мирных жителей на продукты и лекарства схожи с требованиями террористов в Сирии, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

