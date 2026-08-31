Названо число находящихся в Непале организованных российских туристов

Лишь три организованных туриста находятся в настоящее время Непале. Об этом «Газете.Ru» заявил руководитель пресс-службы Российского союза туриндустрии (РСТ) Артур Абдюханов.

Организатор туров в Непал описала ситуацию после разрушительного наводнения

По его словам, были опрошены около 10 компаний и только у одной нашли туристов, поехавших в Непал.

«Это связано с тем, что сейчас не сезон и он будет позже. Это направление больше популярно у альпинистов и тех, кто приезжает самостоятельно на трекинги», — отметил он.

Ранее посольство России в КНР сообщило, что в районе стихийного бедствия на границе Непала и Китая без вести пропали восемь граждан РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: twitter.com
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