Месси заявил о завершении карьеры в сборной Аргентины

Восьмикратный обладатель «Золотого мяча» Лионель Мессии в своих соцсетях объявил о завершении карьеры в сборной Аргентины.

Роналду заявил, что текущий сезон может стать для него последним

Выигравший чемпионат мира 2022 года аргентинец объяснил, что «принял это болезненное решение после долгих раздумий».

«Я отдал себя без остатка, мне больше нечего дать, а за нами идёт очень сильное молодое поколение ребят, которые заслуживают права здесь быть», - написал 39-летний футболист.

Также спортсмен поблагодарил всех «за всю любовь на протяжении этих 20 лет».

Ранее Месси в составе сборной Аргентины не сумел защитить титул чемпиона мира. В финале мундиаля 2026 года «альбиселесте» проиграли сборной Испании со счётом 1:0, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Ashley Landis / AP
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