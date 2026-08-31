Месси заявил о завершении карьеры в сборной Аргентины
Восьмикратный обладатель «Золотого мяча» Лионель Мессии в своих соцсетях объявил о завершении карьеры в сборной Аргентины.
Выигравший чемпионат мира 2022 года аргентинец объяснил, что «принял это болезненное решение после долгих раздумий».
«Я отдал себя без остатка, мне больше нечего дать, а за нами идёт очень сильное молодое поколение ребят, которые заслуживают права здесь быть», - написал 39-летний футболист.
Также спортсмен поблагодарил всех «за всю любовь на протяжении этих 20 лет».
Ранее Месси в составе сборной Аргентины не сумел защитить титул чемпиона мира. В финале мундиаля 2026 года «альбиселесте» проиграли сборной Испании со счётом 1:0, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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