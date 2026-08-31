Месси заявил о завершении карьеры в сборной Аргентины

Выигравший чемпионат мира 2022 года аргентинец объяснил, что «принял это болезненное решение после долгих раздумий».

«Я отдал себя без остатка, мне больше нечего дать, а за нами идёт очень сильное молодое поколение ребят, которые заслуживают права здесь быть», - написал 39-летний футболист.

Также спортсмен поблагодарил всех «за всю любовь на протяжении этих 20 лет».

Ранее Месси в составе сборной Аргентины не сумел защитить титул чемпиона мира. В финале мундиаля 2026 года «альбиселесте» проиграли сборной Испании со счётом 1:0, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».