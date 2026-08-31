Каллас: В Средиземноморье взяли на абордаж танкер теневого флота РФ

Силы Европейского союза провели операцию по перехвату нефтяного танкера MV SUN в Средиземном море. Об этом сообщила верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас в своих соцсетях.

По словам главы европейской дипломатии, судно подозревают в плавании под ложным флагом в нарушение международного морского права.

«30 августа в Средиземном море танкер MV SUN, подозреваемый в плавании под ложным флагом в нарушение международного морского права, был взят на абордаж в ходе операции», – написала Каллас на платформе X

Защитит «теневой флот»: Какие задачи ставят российской армии за рубежом

Она назвала это уже шестым случаем за последние месяцы, когда европейские подразделения поднимались на борт судов, предположительно связанных с теневым флотом России.

В Брюсселе считают, что незаконная продажа нефти через подобные суда остается важнейшим каналом снабжения для российской экономики. Европейские власти намерены продолжать пресекать эти поставки, игнорируя односторонне установленный потолок цен. Вопрос противодействия теневому флоту станет одной из ключевых тем обсуждения на встрече министров обороны ЕС в Ирландии во вторник, добавила Каллас.

Ранее, 25 августа, президент Франции Эмманюэль Макрон призвал союзников активизировать борьбу против российского теневого флота и ввести меры, затрудняющие импорт в РФ, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:РоссияСредиземное МореСанкции ЕСЕвросоюз

Горячие новости

Все новости

партнеры