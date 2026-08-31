Каллас: В Средиземноморье взяли на абордаж танкер теневого флота РФ

Силы Европейского союза провели операцию по перехвату нефтяного танкера MV SUN в Средиземном море. Об этом сообщила верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас в своих соцсетях.

По словам главы европейской дипломатии, судно подозревают в плавании под ложным флагом в нарушение международного морского права.

«30 августа в Средиземном море танкер MV SUN, подозреваемый в плавании под ложным флагом в нарушение международного морского права, был взят на абордаж в ходе операции», – написала Каллас на платформе X