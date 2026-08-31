Каждая семья должна трезво оценивать свои силы при выборе животного из приюта, рассказал НСН ветеринарный врач Владимир Уражевский.

В России планируют запустить новый сервис в системе цифровых государственных услуг, где можно будет выбрать животное из приюта или найти пропавшего хвостатого друга. Запуск проекта ожидается в середине ноября. Он охватит 102 региона, а на реализацию выделят 80 миллионов рублей. Об этом сообщает РИА Новости. Уражевский поддержал эту идею.