Ветеринар рассказал, как выбрать питомца из приюта
Многие собаки прожили на улице поколениями, к ним нужен особенный подход хозяина, заявил НСН Владимир Уражевский.
Каждая семья должна трезво оценивать свои силы при выборе животного из приюта, рассказал НСН ветеринарный врач Владимир Уражевский.
В России планируют запустить новый сервис в системе цифровых государственных услуг, где можно будет выбрать животное из приюта или найти пропавшего хвостатого друга. Запуск проекта ожидается в середине ноября. Он охватит 102 региона, а на реализацию выделят 80 миллионов рублей. Об этом сообщает РИА Новости. Уражевский поддержал эту идею.
«Это хорошая идея, потому что сегодня есть сотни сайтов по породам, питомникам, поисковым организациям. Когда все будет на одном портале, то будет проще найти животное. К тому же, у “Госуслуг” есть большое доверие. Там не может быть случайных или конкретных фотографий. Этот прорыв спасет тысячи питомцев. Очень важно еще обязать службы отлова, чтобы они сразу в этот же день публиковали информацию о пойманных животных», — подчеркнул он.
Ветеринар добавил, что надо быть осторожным с выбором питомцев.
«Взять кого-то в дом по картинке — это не всегда хорошо, потому что надо приехать, познакомиться с животным, посмотреть характер. Узнать, подходит ли оно семье, так как в приюты попадают животные, которые поколениями жили на улице, у них совершенно другие привычки. Также и обратное — есть ли возможность у семьи уделять ему достаточно времени, кроме того, что кормить. Надо понимать, что, если речь идет о средних и крупных собаках, то с ними надо заниматься у кинолога на дрессировочных площадках. Здесь очень много нюансов, но главное — личный контакт», — уточнил он.
Ранее Уражевский объяснил НСН, как правильно ставить прививки питомцам.
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