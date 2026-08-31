Ветеринар рассказал, как выбрать питомца из приюта

Многие собаки прожили на улице поколениями, к ним нужен особенный подход хозяина, заявил НСН Владимир Уражевский.

Каждая семья должна трезво оценивать свои силы при выборе животного из приюта, рассказал НСН ветеринарный врач Владимир Уражевский.

В России планируют запустить новый сервис в системе цифровых государственных услуг, где можно будет выбрать животное из приюта или найти пропавшего хвостатого друга. Запуск проекта ожидается в середине ноября. Он охватит 102 региона, а на реализацию выделят 80 миллионов рублей. Об этом сообщает РИА Новости. Уражевский поддержал эту идею.

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«Это хорошая идея, потому что сегодня есть сотни сайтов по породам, питомникам, поисковым организациям. Когда все будет на одном портале, то будет проще найти животное. К тому же, у “Госуслуг” есть большое доверие. Там не может быть случайных или конкретных фотографий. Этот прорыв спасет тысячи питомцев. Очень важно еще обязать службы отлова, чтобы они сразу в этот же день публиковали информацию о пойманных животных», — подчеркнул он.

Ветеринар добавил, что надо быть осторожным с выбором питомцев.

«Взять кого-то в дом по картинке — это не всегда хорошо, потому что надо приехать, познакомиться с животным, посмотреть характер. Узнать, подходит ли оно семье, так как в приюты попадают животные, которые поколениями жили на улице, у них совершенно другие привычки. Также и обратное — есть ли возможность у семьи уделять ему достаточно времени, кроме того, что кормить. Надо понимать, что, если речь идет о средних и крупных собаках, то с ними надо заниматься у кинолога на дрессировочных площадках. Здесь очень много нюансов, но главное — личный контакт», — уточнил он.

Ранее Уражевский объяснил НСН, как правильно ставить прививки питомцам.

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ФОТО: ТАСС
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