В России допустили сохранение ключевой ставки на очередном заседании ЦБ
Центробанк РФ на очередном заседании по ключевой ставке 11 сентября примет решение оставить её без изменений. Таким прогнозом с NEWS.ru поделился доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко.
По его мнению, регулятор может «взять паузу с последующим сигналом о более значительном снижении ключевой ставки». При этом ставка по депозитам и накопительным счетам останутся в диапазоне 11,8–13%.
«Важно понимать, что ставки по вкладам плавно будут снижаться. Не стоит ожидать значительного роста ключевой ставки. Центробанк, скорее всего, не будет стремиться повышать её», - отметил эксперт.
Щербаченко добавил, что гражданам, рассматривающим возможность открыть депозит, следует выбирать срок на три месяца или полгода, так как в этом случае предлагаются «пока самые высокие проценты».
Ранее глава направления по развитию сберегательных и инвестиционных продуктов Инго Банка Вадим Копылов заявил, что предлагая депозиты с плавающей процентной ставкой банки пытаются переложить на клиента риск, связанный с изменением ключевой ставки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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