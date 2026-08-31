Герой мема «Сафонов, оплатить» погиб на СВО
Помощник основателя ЛДПР Владимира Жириновского Александр Сафонов погиб в зоне СВО. Об этом в своём Telegram-канале сообщил экс-депутат Госдумы Василий Власов.
Сафонов получил широкую известность благодаря вирусному ролику, в котором Жириновский передает ему товары со словами «Сафонов, оплатить».
По словам Власова, в 2022 году Сафонов заключил контракт и отправился в зону боевых действий. Как пишет Telegram-канал Shot, он получил тяжёлое ранение и был госпитализирован. Умер Сафонов 28 августа, ему было 35 лет.
Ранее в зоне СВО погиб Александр Милонов - родной брат зампредседателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталия Милонова, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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