Бувальцев заявил о подготовке 300 тысяч контрактников для участия в СВО
Более 300 тысяч военнослужащих России прошли обучение в резервных полках, готовящих контрактников к участию в специальной военной операции, сообщил телеканалу «Красная звезда» начальник главного управления боевой подготовки Вооруженных сил РФ Иван Бувальцев.
Он заявил о значительных успехах в полках резерва, где готовят бойцов к участию в СВО, которые по собственному желанию заключили контракт. С этой целью созданы семь рот инструкторов и восемь учебных рот подготовки специалистов.
Ранее зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что годовой план по набору контрактников выполнен на 78%, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru