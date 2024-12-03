Бувальцев заявил о подготовке 300 тысяч контрактников для участия в СВО

Он заявил о значительных успехах в полках резерва, где готовят бойцов к участию в СВО, которые по собственному желанию заключили контракт. С этой целью созданы семь рот инструкторов и восемь учебных рот подготовки специалистов.

Ранее зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что годовой план по набору контрактников выполнен на 78%, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

