Бувальцев заявил о подготовке 300 тысяч контрактников для участия в СВО

Более 300 тысяч военнослужащих России прошли обучение в резервных полках, готовящих контрактников к участию в специальной военной операции, сообщил телеканалу «Красная звезда» начальник главного управления боевой подготовки Вооруженных сил РФ Иван Бувальцев.

Путин подписал закон о предоставлении жилья контрактникам, бывшим иностранцам

Он заявил о значительных успехах в полках резерва, где готовят бойцов к участию в СВО, которые по собственному желанию заключили контракт. С этой целью созданы семь рот инструкторов и восемь учебных рот подготовки специалистов.

Ранее зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что годовой план по набору контрактников выполнен на 78%, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
ТЕГИ:СпецоперацияРоссийская Армия

Горячие новости

Все новости

партнеры