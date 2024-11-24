Путин подписал закон о предоставлении жилья контрактникам, бывшим иностранцам

Глава государства Владимир Путин подписал закон, уточняющий порядок предоставления жилья контрактникам, которые часть своей службы были иностранцами, сообщает «Газета.ру».

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Из документа следует, что если военный служил по контракту более 20 лет, однако часть этого периода был иностранным гражданином — его все признают нуждающимся в жилье. Если военнослужащие одновременно являлись военнослужащими иностранного государства, их общая продолжительность военной службы будет засчитываться, как два дня службы за один.

Ранее в Кремле заявили, что россияне активно подписывают контракты на военную службу с Министерством обороны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
ТЕГИ:Российская АрмияВоеннослужащие

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