Путин подписал закон о предоставлении жилья контрактникам, бывшим иностранцам

Из документа следует, что если военный служил по контракту более 20 лет, однако часть этого периода был иностранным гражданином — его все признают нуждающимся в жилье. Если военнослужащие одновременно являлись военнослужащими иностранного государства, их общая продолжительность военной службы будет засчитываться, как два дня службы за один.

Ранее в Кремле заявили, что россияне активно подписывают контракты на военную службу с Министерством обороны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

