Путин подписал закон о предоставлении жилья контрактникам, бывшим иностранцам
Глава государства Владимир Путин подписал закон, уточняющий порядок предоставления жилья контрактникам, которые часть своей службы были иностранцами, сообщает «Газета.ру».
Из документа следует, что если военный служил по контракту более 20 лет, однако часть этого периода был иностранным гражданином — его все признают нуждающимся в жилье. Если военнослужащие одновременно являлись военнослужащими иностранного государства, их общая продолжительность военной службы будет засчитываться, как два дня службы за один.
Ранее в Кремле заявили, что россияне активно подписывают контракты на военную службу с Министерством обороны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru