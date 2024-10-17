Медведев: Годовой план по набору контрактников выполнен на 78%

Темпы комплектования Вооруженных сил РФ контрактниками «в общем и целом достаточно приличные». Об этом на профильном совещании заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, видеозапись размещена на его странице в соцсети «ВКонтакте».

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По его словам, по состоянию на середину октября 2024 года установленное годовое задание выполнено на 78%.

«Главное, чтобы не было провалов и не было каких-либо иных проблем, связанных с комплектованием», - указал Медведев.

Ранее власти Белгородской области повысили единовременную выплату для мужчин, заключивших контракт на военную службу, до трёх млн рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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