Медведев: Годовой план по набору контрактников выполнен на 78%

По его словам, по состоянию на середину октября 2024 года установленное годовое задание выполнено на 78%.

«Главное, чтобы не было провалов и не было каких-либо иных проблем, связанных с комплектованием», - указал Медведев.

Ранее власти Белгородской области повысили единовременную выплату для мужчин, заключивших контракт на военную службу, до трёх млн рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

