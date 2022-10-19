«Булава», «Оникс» и «Белый лебедь»: Какими видами оружия Россия сможет отразить удары НАТО
Россия начала процесс интеграции присоединенных территорий в экономическую, юридическую и социальную систему государства. Распространятся на новые регионы также гарантии касательно ядерной безопасности и «ядерного зонтика». Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Какие варианты ядерного оружия стоят на вооружении российской армии и насколько этот арсенал способен отразить удары НАТО в случае агрессии Запада, рассказал военный эксперт Василий Дандыкин, сообщает «Вечерняя Москва».
По его словам, российское ядерное оружие включает в себя целый комплекс систем, которые стоят на вооружении разных родов войск РФ:
«Сюда можно включить носители (самолет и корабль), средства доставки к цели (ракеты, торпеды и бомбы), а также ядерные боеприпасы. Ракетные войска стратегического назначения РФ (РВСН РФ) включают комплексы с межконтинентальными баллистическими ракетами (МБР) — «Тополь» и «Тополь-М». Они способны отразить ядерные удары противника. А с 2010 года «Тополь-М» также оснащен разделяющимися головными частями (РГЧ), что позволило усовершенствовать и усилить ядерный потенциал РФ», - отметил военный специалист.
Численность вооружения РВСН РФ составляет не менее 60 000 единиц, уточнил он.
«Среди сил воздушной обороны также имеются ядерные элементы, которые способны противостоять потенциальному противнику и нанести удар. Речь идет о стратегических бомбардировщиках Ту-160 и Ту-95. Первый является межконтинентальным сверхзвуковым ракетоносцем. Летчики его называют «Белым лебедем». Является самым мощным в истории военной авиации сверхзвуковым самолетом, которой имеет наибольшую среди бомбардировщиков максимальную взлетную массу. Также считается самым скоростным бомбардировщиком из всех находящихся на вооружении российских ВС», - подчеркнул Дандыкин.
Ту-95, по словам эксперта, считается единственным на планете серийным бомбардировщиком и ракетоносцем с турбовинтовыми двигателями.
В морские компоненты входят субмарины, которые содержатся в системе ракетных подводных крейсеров стратегического назначения (РПКСН). Все эти атомные подводные лодки, имеющие баллистические ракеты, предназначены для нанесения ракетных ударов по стратегически важным военно-промышленным объектам противника, продолжил эксперт.
«Благодаря созданию этой ракеты нам удалось опередить США в области разработок морского оружия. «Булава» содержится на новых российских субмаринах класса «Борей». Оснащена она шестью боеголовками на 150 килотонн, но способна нести и десять боеголовок. На борту также имеются ложные цели, позволяющие при схватке обмануть противоракетную оборону противника. Диапозон — 8 тысяч километров. Погрешности допустимы в пределах 300 метров», - сообщил он.
Атомный подводный дрон «Посейдон» способен зайти на большие глубины с невероятной скоростью, имея в оснащении около двух мегатонн боеголовок, уточнил спикер. Оперативно-тактическое оружие в виде ракет ближнего радиуса и тактическое ядерное оружие в виде снарядов крупного калибра (типа «Булава» или «Оникс») — еще один важный сегмент вооружения РФ, заверил он.
Дандыкин напомнил, что запас ядерного вооружения РФ сегодня сопоставим по объемам и мощности лишь с одной страной — США. При этом он заметил, что российский ядерный арсенал за последние годы был обновлен, в отличие от Соединенных Штатов. По мнению специалиста, в случае агрессии НАТО в отношении РФ запасов ядерного оружия и иных видов вооружения хватит для применения превентивных мер.
«В качестве ответной меры мы способны отразить удары Запада, если его действия будут направлены на попытку уничтожить Российскую Федерацию», - подчеркнул эксперт.
В то же время Дандыкин напомнил, что у России имеются и иные достаточно эффективные средства поражения. Например, реактивные системы залпового огня.
В заключение он добавил: именно по той причине, что у РФ мощный запас сил, американцы недавно выступили с неожиданным предложением о пересмотре Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) и обновлении договора о стратегическом ядерном оружии. Это говорит о том, что на Западе понимают: у России есть некоторое превосходство в области ядерного вооружения, заключил военный специалист.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что «Циркон» поступит на вооружение в ВС РФ в ближайшие месяцы, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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