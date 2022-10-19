«Булава», «Оникс» и «Белый лебедь»: Какими видами оружия Россия сможет отразить удары НАТО

Атомный подводный дрон «Посейдон» способен зайти на большие глубины с невероятной скоростью, имея в оснащении около двух мегатонн боеголовок, уточнил спикер. Оперативно-тактическое оружие в виде ракет ближнего радиуса и тактическое ядерное оружие в виде снарядов крупного калибра (типа «Булава» или «Оникс») — еще один важный сегмент вооружения РФ, заверил он.

Дандыкин напомнил, что запас ядерного вооружения РФ сегодня сопоставим по объемам и мощности лишь с одной страной — США. При этом он заметил, что российский ядерный арсенал за последние годы был обновлен, в отличие от Соединенных Штатов. По мнению специалиста, в случае агрессии НАТО в отношении РФ запасов ядерного оружия и иных видов вооружения хватит для применения превентивных мер.

«В качестве ответной меры мы способны отразить удары Запада, если его действия будут направлены на попытку уничтожить Российскую Федерацию», - подчеркнул эксперт.

В то же время Дандыкин напомнил, что у России имеются и иные достаточно эффективные средства поражения. Например, реактивные системы залпового огня.

В заключение он добавил: именно по той причине, что у РФ мощный запас сил, американцы недавно выступили с неожиданным предложением о пересмотре Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) и обновлении договора о стратегическом ядерном оружии. Это говорит о том, что на Западе понимают: у России есть некоторое превосходство в области ядерного вооружения, заключил военный специалист.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что «Циркон» поступит на вооружение в ВС РФ в ближайшие месяцы, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».



