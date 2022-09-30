Путин подписал указ о начале осеннего призыва в армию
Президент России Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве россиян на военную службу. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Согласно документу, призыв должен пройти с1 ноября по 31 декабря текущего года. Всего должно быть призвано 120 тысяч человек от 18 до 27 лет.
Также отмечается, что увольнение со службы для тех, чей срок службы истек, начнется с 1 октября.
Ранее в Минобороны отмечали, что призванные на военную службу будут служить на территории России и привлекаться к операции в Украине не будут.
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