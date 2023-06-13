Будущие контрактники рассказали о причинах решения записаться на военную службу
Большинство пришедших записаться на военную службу по контракту в столичный пункт отбора заявили, что главной причиной такого решения стала защита страны.
Один из добровольцев сообщил, что пришел после того, как увидел рекламу по телевизору, другой полагает, что таким образом он пойдет «защитить семью и детей». Последний добавил, что у него остаются жена и трое детей.
С начала апреля был запущен чат-бот в Telegram для желающих пойти на военную службу по контракту. Он ответит на популярные вопросы о контрактной службе, выплатах, льготах и мерах соцподдержки военнослужащих и их семей.
Ранее сообщалось, что семь командиров отрядов и бригад добровольческого корпуса подписали с представителем Министерства обороны России генерал-лейтенантом Владимиром Алексеевым контракты. Они будут задействованы в зоне СВО.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru