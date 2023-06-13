Будущие контрактники рассказали о причинах решения записаться на военную службу

Большинство пришедших записаться на военную службу по контракту в столичный пункт отбора заявили, что главной причиной такого решения стала защита страны.

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Один из добровольцев сообщил, что пришел после того, как увидел рекламу по телевизору, другой полагает, что таким образом он пойдет «защитить семью и детей». Последний добавил, что у него остаются жена и трое детей.

С начала апреля был запущен чат-бот в Telegram для желающих пойти на военную службу по контракту. Он ответит на популярные вопросы о контрактной службе, выплатах, льготах и мерах соцподдержки военнослужащих и их семей.

Ранее сообщалось, что семь командиров отрядов и бригад добровольческого корпуса подписали с представителем Министерства обороны России генерал-лейтенантом Владимиром Алексеевым контракты. Они будут задействованы в зоне СВО.

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Брага
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