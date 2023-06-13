Еще семь добровольческих отрядов подписали контракты с российским Минобороны

Они будут задействованы в специальной военной операции. Речь идет о трех бригадах и четырех отдельных отрядах из состава добровольческого штурмового корпуса. Алексеев уверен, что формирования, которые входят в состав добровольческого штурмового корпуса, выполнят все поставленные руководством страны задачи.

Отряды имеют хорошую экипировку и обучение.

Ранее военное ведомство России подписало первый контракт с «Ахматом» в рамках приказа о добровольцах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН

