Еще семь добровольческих отрядов подписали контракты с российским Минобороны

Семь командиров отрядов и бригад добровольческого корпуса подписали с представителем Министерства обороны России генерал-лейтенантом Владимиром Алексеевым контракты, сообщает РИА Новости.

Российские добровольцы будут получать удостоверение ветерана боевых действий

Они будут задействованы в специальной военной операции. Речь идет о трех бригадах и четырех отдельных отрядах из состава добровольческого штурмового корпуса. Алексеев уверен, что формирования, которые входят в состав добровольческого штурмового корпуса, выполнят все поставленные руководством страны задачи.

Отряды имеют хорошую экипировку и обучение.

Ранее военное ведомство России подписало первый контракт с «Ахматом» в рамках приказа о добровольцах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Белоусов
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