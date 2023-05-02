«Будем работать дальше»: Пригожин ответил на опровержение ВСУ информации о гибели Танцюры

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин в ответ на опровержение информации о гибели командующего силами территориальной обороны украинских войск Игоря Танцюры пообещал работать дальше, сообщает пресс-служба бизнесмена.

Зеленский назначил нового командующего Силами теробороны Украины

«Спикер ВСУ Денис Зелинский опроверг гибель Танцюры. Что же, будем работать дальше», — заявил он.

Ранее Пригожин рассказало, что при подходе резервов из населённого Часов Яр в Артемовск бойцам ЧВК удалось уничтожить бронеавтомобиль, в котором, предположительно, ехал Танцюра.

Позже официальный представитель командования сил территориальной обороны ВСУ Денис Зелинский опроверг новости о гибели главкома территориальной обороны Игоря Танцюры, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: пресс-служба Евгения Пригожина
ТЕГИ:СпецоперацияВСУОпровержениеЧВК "Вагнер"Евгений Пригожин

Горячие новости

Все новости

партнеры