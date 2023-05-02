«Будем работать дальше»: Пригожин ответил на опровержение ВСУ информации о гибели Танцюры
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин в ответ на опровержение информации о гибели командующего силами территориальной обороны украинских войск Игоря Танцюры пообещал работать дальше, сообщает пресс-служба бизнесмена.
«Спикер ВСУ Денис Зелинский опроверг гибель Танцюры. Что же, будем работать дальше», — заявил он.
Ранее Пригожин рассказало, что при подходе резервов из населённого Часов Яр в Артемовск бойцам ЧВК удалось уничтожить бронеавтомобиль, в котором, предположительно, ехал Танцюра.
Позже официальный представитель командования сил территориальной обороны ВСУ Денис Зелинский опроверг новости о гибели главкома территориальной обороны Игоря Танцюры, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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