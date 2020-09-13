Британская разведка оценила угрозу российской ракеты «Буревестник»

Глава военной разведки Великобритании Джим Хокенхалл предупредил об опасности российской крылатой ракеты глобальной дальности с ядерной энергоустановкой «Буревестник», которая способна из-за технических характеристик нанести удар «с неожиданных направлений». Об этом сообщает Sunday Telegraph по материалам брифинга в разведывательном центре международного альянса спецслужб Five Eyes, в который входят разведки Великобритании, США, Канады, Австралии и Новой Зеландии.

«Москва испытывает дозвуковую крылатую ракету с ядерным двигателем, которая имеет глобальный охват и позволит нанести удар с неожиданных направлений», — отметил Хокенхалл.

Также глава военной разведки Британии обратил внимание на то, что Россия делает крупные инвестиции в развитие подводных и глубоководных средств защиты ВМФ РФ.

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«Они тщательно изучили Запад, чтобы понять, куда лучше всего инвестировать, чтобы создать нам больше проблем», — заявил Хокенхалл.

Ранее военный аналитик Константин Сивков в эфире НСН оценил шансы иностранных систем ПРО отразить потенциальный удар российских ракет «Авангард».

«Именно из-за того, что Авангард» идет с большой скоростью, как любая баллистическая боеголовка, но еще и маневрирует высотой, курсом и углом тангажа, сбить ее с помощью существующих средств ПРО в принципе невозможно», - отметил он.

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ФОТО: РИА Новости//Минобороны РФ
ТЕГИ:ВеликобританияОружиеРоссияКрылатые Ракеты
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