Британская разведка оценила угрозу российской ракеты «Буревестник»
Глава военной разведки Великобритании Джим Хокенхалл предупредил об опасности российской крылатой ракеты глобальной дальности с ядерной энергоустановкой «Буревестник», которая способна из-за технических характеристик нанести удар «с неожиданных направлений». Об этом сообщает Sunday Telegraph по материалам брифинга в разведывательном центре международного альянса спецслужб Five Eyes, в который входят разведки Великобритании, США, Канады, Австралии и Новой Зеландии.
«Москва испытывает дозвуковую крылатую ракету с ядерным двигателем, которая имеет глобальный охват и позволит нанести удар с неожиданных направлений», — отметил Хокенхалл.
Также глава военной разведки Британии обратил внимание на то, что Россия делает крупные инвестиции в развитие подводных и глубоководных средств защиты ВМФ РФ.
«Они тщательно изучили Запад, чтобы понять, куда лучше всего инвестировать, чтобы создать нам больше проблем», — заявил Хокенхалл.
Ранее военный аналитик Константин Сивков в эфире НСН оценил шансы иностранных систем ПРО отразить потенциальный удар российских ракет «Авангард».
«Именно из-за того, что Авангард» идет с большой скоростью, как любая баллистическая боеголовка, но еще и маневрирует высотой, курсом и углом тангажа, сбить ее с помощью существующих средств ПРО в принципе невозможно», - отметил он.
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