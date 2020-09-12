«Кусок камня». Смогут ли США перехватить ракету «Авангард»?

Вместе с тем, он подчеркнул, что такие ракеты будут использовать исключительно в условиях ядерной войны.

«Все американские системы ПРО в текущее время способны перехватывать только одиночные или малые групповые боевые блоки баллистических ракет первых поколений. У них нет никакого маневрирования, ракета летит как брошенный кусок камня. Вот тогда они могут перехватывать», - рассказал военный эксперт.

Он подчеркнул, что любое маневрирование, даже ограниченное по высоте и скорости, практически делает перехват невозможным.

Сивков отметил, что пока ни в США, ни в Китае нет ракет, подобных «Авангарду». По его словам, США это пока не нужно, а у Китая просто нет технологии для производства такого оружия.

Полное перевооружение Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) новыми комплексами «Авангард», согласно планам Минобороны, планируется завершить к 2024 году.

