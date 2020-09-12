«Кусок камня». Смогут ли США перехватить ракету «Авангард»?
Военный аналитик оценил в эфире НСН шансы американских систем ПРО в случае удара российских ракет «Авангард».
Китайские СМИ назвали ракеты «Авангард» шедевром российской армии, которые ставят США «в безвыходное положение». По данным китайских изданий, американская ПРО не сможет перехватить российские маневрирующие боеголовки.
Военный аналитик Константин Сивков в эфире НСН согласился с таким мнением.
«Именно из-за того, что Авангард» идет с большой скоростью, как любая баллистическая боеголовка, но еще и маневрирует высотой, курсом и углом тангажа, сбить ее с помощью существующих средств ПРО в принципе невозможно», - отметил он.
Вместе с тем, он подчеркнул, что такие ракеты будут использовать исключительно в условиях ядерной войны.
«Все американские системы ПРО в текущее время способны перехватывать только одиночные или малые групповые боевые блоки баллистических ракет первых поколений. У них нет никакого маневрирования, ракета летит как брошенный кусок камня. Вот тогда они могут перехватывать», - рассказал военный эксперт.
Он подчеркнул, что любое маневрирование, даже ограниченное по высоте и скорости, практически делает перехват невозможным.
Сивков отметил, что пока ни в США, ни в Китае нет ракет, подобных «Авангарду». По его словам, США это пока не нужно, а у Китая просто нет технологии для производства такого оружия.
Полное перевооружение Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) новыми комплексами «Авангард», согласно планам Минобороны, планируется завершить к 2024 году.
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