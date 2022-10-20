«Боятся санкций»: Аналитики объяснили отрицание Ираном поставок беспилотников в Россию

Ранее постпред Ирана при ООН Амид Саид Иравани по итогам закрытого заседания Совбеза ООН заявил о том, что Иран не передавал России беспилотники для использования в конфликте с Украиной. При этом изначально о передаче иранских беспилотников России сообщали американские и украинские СМИ. Прохватилов заявил, что Иран отрицает поставку вооружения из-за нежелания столкнуться с более жесткими американскими санкциями.

«Буквально на днях на эту тему вышла моя статья на портале “Фонд стратегической культуры”. Иран не горит желанием нарваться на еще более жесткие санкции США, поэтому так и говорит. Скорее всего, Иран поставляет машинокомплекты. Когда иранские власти отрицают поставку беспилотников, они говорят чистую правду. Сейчас Украина передала США обломки беспилотников “Герань”, чтобы те установили их происхождение», — сказал аналитик.

В свою очередь, Сатановский заявил, что Ирану нечего опасаться, даже если выяснится, что беспилотники России поставлял именно Иран.

«Никаких последствий для Ирана быть не может. Тем более, если речь идет о том, что этой страны вообще не должно быть на карте мира. Санкции на них наложили? Ну так масштаб санкций против России во много раз больше. Деньги конфисковали? И что? Уже наложены и вторичные санкции на Иран. Уверен, никаких последствий Ирану бояться не стоит», — отметил востоковед.

Также Прохватилов рассказал про доклад Дмитрия Белоусова, размещенный на портале Центра краткосрочного прогнозирования.

«Он предложил блестящую концепцию, которая спасет наш ВПК: финансировать военно-промышленные предприятия в дружественных странах, а стран таких всего две: Иран и Северная Корея. Делать это можно в обход всяких санкций, ведь никто нам не запретит кого-либо финансировать. А затем уже полностью импортировать готовую продукцию. Мы сейчас сотрудничаем с Ираном, это единственная страна, которая нам помогла вооружением. И это взаимовыгодная дружба. Отмечу, что у Ирана готовы купить беспилотники двадцать две страны мира: такое вооружение безумно дешевое, примитивное, но у него дальность полета две тысячи километров и боевой заряд 50 кг в тротиловом эквиваленте. Они способны во многом поменять концепцию современной войны», — заявил собеседник НСН.

Сатановский добавил, что Израиль не стал бы возражать против поставок Ираном беспилотников в Россию.

«Наша страна не применяет ничего ни иранского, ни российского против Израиля. У нас с Израилем до сих пор безвиз. Что касается ситуации отношений с Ираном… У Израиля тоже свои отношения с Америкой, но мы в это не вмешиваемся, не предъявляем претензий, хотя и американцы, и Израиль (хоть израильских солдат и немного) де-факто воюют против нас на Украине. Это абсолютно нормальная ситуация», — заключил востоковед.

Ранее стало известно, что Евросоюз ввел санкции против иранского производителя беспилотников Shahed.

