ЕС ввел санкции против иранского производителя беспилотников Shahed

Евросоюз ввел санкции против производителя иранских беспилотников «Шахед» - Shahed Aviation Industries. Эти аппараты, как считает ЕС, страна поставляет России для использования в военной операции на Украине.

Ограничительные меры также приняты в отношении трех генералов Ирана. Об этом говорится в постановлении Совета ЕС по Ирану, документ опубликован в «Официальном журнале ЕС».