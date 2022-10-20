ЕС ввел санкции против иранского производителя беспилотников Shahed

Евросоюз ввел санкции против производителя иранских беспилотников «Шахед» - Shahed Aviation Industries. Эти аппараты, как считает ЕС, страна поставляет России для использования в военной операции на Украине.

Ограничительные меры также приняты в отношении трех генералов Ирана. Об этом говорится в постановлении Совета ЕС по Ирану, документ опубликован в «Официальном журнале ЕС».

В ЕС заявили о наличии доказательств поставок иранских беспилотников в Россию

В нем поясняется, что «иранский режим предоставляет военную помощь российской неспровоцированной и неоправданной агрессии против Украины».

Кремль отрицает покупку иранских беспилотников. Иран также не признает, что поставляет России свои беспилотники.



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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:ИранСанкции ЕС
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