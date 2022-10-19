В ЕС заявили о наличии доказательств поставок иранских беспилотников в Россию
Представитель внешнеполитической службы Евросоюза Набиля Массрали заявила, что содружеством были получены доказательства того, что Иран якобы поставляет России беспилотники, сообщает РИА Новости.
Она напомнила, что на Совете глав МИД стран ЕС 17 октября была отмечена необходимость быстрой реакции на данную иформацию.
«Теперь, когда мы получили собственные достаточные доказательства, в рамках Совета ЕС идёт работа по выработке чёткой, оперативной и твёрдой реакции ЕС», - заключила Массрали.
Ранее США, Великобритания и Франция запросили обсуждения вопроса передачи иранских БПЛА России в Совете безопасности ООН, сообщает RT.
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