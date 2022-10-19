В ЕС заявили о наличии доказательств поставок иранских беспилотников в Россию

Представитель внешнеполитической службы Евросоюза Набиля Массрали заявила, что содружеством были получены доказательства того, что Иран якобы поставляет России беспилотники, сообщает РИА Новости.

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Она напомнила, что на Совете глав МИД стран ЕС 17 октября была отмечена необходимость быстрой реакции на данную иформацию.

«Теперь, когда мы получили собственные достаточные доказательства, в рамках Совета ЕС идёт работа по выработке чёткой, оперативной и твёрдой реакции ЕС», - заключила Массрали.

Ранее США, Великобритания и Франция запросили обсуждения вопроса передачи иранских БПЛА России в Совете безопасности ООН, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЕвросоюзБеспилотникиСпецоперацияРоссияИран
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