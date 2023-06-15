Боррель заявил, что Запад должен поставлять Украине больше нового оружия
Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель заявил, что Украине необходимо поставлять «больше современного оружия». Заявление прозвучало на двухдневном заседании глав минобороны стран НАТО, в котором глава евродипломатии принимает участие.
По мнению Борреля, Запад сейчас должен усилить поддержку, поставлять больше современного оружия. Он отметил, что уже запущена инициатива по боеприпасам, дронам и артиллерии. Боррель уточнил, что уже получены запросы от государств-членов на компенсацию в размере 900 миллионов евро.
Верховный представитель ЕС добавил, что к концу июля ЕС планирует заключить контракты с оборонными предприятиями для закупок вооружения через Европейское агентство по обороне.
Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен сообщила ранее сегодня, что вопрос об отправке истребителей F-16 на Украину пока не стоит на повестке дня.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru