Боррель заявил, что Запад должен поставлять Украине больше нового оружия

Верховный представитель ЕС добавил, что к концу июля ЕС планирует заключить контракты с оборонными предприятиями для закупок вооружения через Европейское агентство по обороне.

Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен сообщила ранее сегодня, что вопрос об отправке истребителей F-16 на Украину пока не стоит на повестке дня.

