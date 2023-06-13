«Вызывает рак»: США намерены передать ВСУ снаряды с обедненным ураном
ВОЗ должна была запретить применение снарядо с обедненным ураном после конфликта в Югославии, заявил в эфире НСН экс-начальник инспекции по надзору за ядерной и радиационной безопасностью Госатомнадзора СССР Владимир Кузнецов.
Доктор технических наук, профессор, экс-начальник инспекции по надзору за ядерной и радиационной безопасностью Госатомнадзора СССР Владимир Кузнецов в беседе с НСН раскрыл опасность применение снарядов с обедненным ураном.
Ранее The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников сообщил, что США намерены поставить ВСУ снаряды с обедненным ураном. Кузнецов осудил ВОЗ за то, что она не запретила применение обедненного урана в военных целях после конфликта в Югославии.
«Попадание продуктов распада урана в организм человека вызывает онкологию. Оно разрывает клеточные связи. Это вызывает самые неприятные последствия для здоровья человека. После войны в Югославии ВОЗ за 30 лет так и не озаботилась проведением исследований воздействия обедненного урана на человеческий организм, хотя в Югославии количество онкологии зашкаливает! ВОЗ должен был принять решение, что обедненный уран является оружием массового поражения. Все структуры ООН абсолютно коррурпированы», - сказал собеседник НСН.
По его словам, весь мир осознает свои ошибки, когда пройдет время.
«Пройдет какой-то промежуток времени, все они поймут, какого это поддерживать американцев. ВОЗ не должен ждать команды от кого-то. Напомню, Соединенные Штаты применяли подобное оружие, а потом вынуждены были снимать 30-сантиметровый слой почвы для того, чтобы его утилизировать», - заключил Кузнецов.
Накануне секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев сообщил, что Россия уничтожила на территории Украины боеприпасы с обедненным ураном. По его словам, после этого образовалось радиоактивное облако, которое сейчас движется на Западную Европу, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru