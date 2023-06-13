«Вызывает рак»: США намерены передать ВСУ снаряды с обедненным ураном

Ранее The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников сообщил, что США намерены поставить ВСУ снаряды с обедненным ураном. Кузнецов осудил ВОЗ за то, что она не запретила применение обедненного урана в военных целях после конфликта в Югославии.

«Попадание продуктов распада урана в организм человека вызывает онкологию. Оно разрывает клеточные связи. Это вызывает самые неприятные последствия для здоровья человека. После войны в Югославии ВОЗ за 30 лет так и не озаботилась проведением исследований воздействия обедненного урана на человеческий организм, хотя в Югославии количество онкологии зашкаливает! ВОЗ должен был принять решение, что обедненный уран является оружием массового поражения. Все структуры ООН абсолютно коррурпированы», - сказал собеседник НСН.

По его словам, весь мир осознает свои ошибки, когда пройдет время.

«Пройдет какой-то промежуток времени, все они поймут, какого это поддерживать американцев. ВОЗ не должен ждать команды от кого-то. Напомню, Соединенные Штаты применяли подобное оружие, а потом вынуждены были снимать 30-сантиметровый слой почвы для того, чтобы его утилизировать», - заключил Кузнецов.

Накануне секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев сообщил, что Россия уничтожила на территории Украины боеприпасы с обедненным ураном. По его словам, после этого образовалось радиоактивное облако, которое сейчас движется на Западную Европу, передает «Радиоточка НСН».

