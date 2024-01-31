Боррель: К марту ЕС поставит Киеву 500 тысяч боеприпасов из обещанного миллиона
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что к марту страны сообщества поставят Украине больше половины из обещанного миллиона боеприпасов.
По его словам, страны поставили с марта 2023 года по начало этого более 300 тысячи снарядов, в основном со складов. К марту будет поставлено еще 200 тысяч. В итоге число поставленных боеприпасов достигнет 524 тысячи. Глава Евродипломатии отметил, что всего до конца этого года ЕС рассчитывают поставить Киеву более 1 миллиона боеприпасов.
Боррель добавил, что производственные возможности ЕС по боеприпасам выросли на 40% с начала конфликта на Украине. Страны сейчас производят 1 миллион боеприпасов в год, к концу 2024 года цифра увеличится до 1,4 миллиона в год.
Ближайшая задача российской армии – взять под контроль всю территорию ДНР, Херсонской и Запорожской областей, заявил член комитета Госдумы по обороне, генерал Виктор Соболев в разговоре с НСН. После этого, указал генерал, нужно будет наступать на Харьковскую и Днепропетровскую области, позднее – выйти на западную границу Украины с Польшей.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru