Эксперт назвал условие взятия Южной Украины под контроль российской армией

По его словам, «по географии» к Южной Украине относятся Одесская, Херсонская, Запорожская, Николаевская и Донецкая области, и дальнейшие шаги будут зависеть от планов командования, которое и будет решать вопрос направления: на север, на юг или на запад.

Комментируя заявление заместителя командующего войсками ЦВО РФ Рустама Миннекаева по поводу второй фазы спецоперации РФ на Украине он отметил, что в настоящее время российская армия выполняет задачи по «демилитаризации вражеских тылов».

«Сначала нужно уничтожить группировку нацистов на донецком направлении. Как только её уничтожат, можно будет говорить о дальнейших планах», - заключил Литовкин.

Ранее Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что начинается новая фаза спецоперации ВС РФ на Украине, которая направлена на освобождение Донецкой и Луганской народных республик, сообщает RT.