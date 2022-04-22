Эксперт назвал условие взятия Южной Украины под контроль российской армией

Военный эксперт Виктор Литовкин заявил, что перед тем, как взять под контроль Южную Украину, Вооружённым силам РФ следует уничтожить группировку нацистов на донецком направлении, сообщает NEWS.ru.

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По его словам, «по географии» к Южной Украине относятся Одесская, Херсонская, Запорожская, Николаевская и Донецкая области, и дальнейшие шаги будут зависеть от планов командования, которое и будет решать вопрос направления: на север, на юг или на запад.

Комментируя заявление заместителя командующего войсками ЦВО РФ Рустама Миннекаева по поводу второй фазы спецоперации РФ на Украине он отметил, что в настоящее время российская армия выполняет задачи по «демилитаризации вражеских тылов».

«Сначала нужно уничтожить группировку нацистов на донецком направлении. Как только её уничтожат, можно будет говорить о дальнейших планах», - заключил Литовкин.

Ранее Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что начинается новая фаза спецоперации ВС РФ на Украине, которая направлена на освобождение Донецкой и Луганской народных республик, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияУкраинаЭкспертыВооруженные Силы РФ
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