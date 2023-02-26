Большинство погибших в боях на юге Артемовска – жители Западной Украины

Украинские бойцы, убитые и взятые в плен на юге Артемовска (Бахмута) в основном прибыли из регионов Западной Украины. Об этомсоощает РИА Новости со ссылкой на одного из командиров группы «Вагнер».

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«Приводят пленных <…> читаем адреса прописки – это Киевская область, Ивано-Франковская, Львовская область. В общем, Западная Украина одна идет», — пояснил россиянин.

По его словам участниками боев также являются ветераны АТО, которые участвуют в конфликте на Донбассе с 2014 года. Боец частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» уточняет, что таких военных мало, пишет Газета.ru.

Он также рассказал, что один из убитых украинцев являлся членом запрещенной в России организации «Правый сектор», он также был выходцем с запада Украины.

Ранее военные Украины взорвали дамбу в Артемовске, чтобы замедлить наступление российских войск и осложнить жизнь гражданским, сообщает РИА Новости со ссылкой на советника врио главы ДНР Дениса Пушилина Игоря Кимаковского.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Военная ОперацияПогибшиеУкраинаЧВК "Вагнер"
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