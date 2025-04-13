Более 500 военнослужащих ВСУ сдались в плен в Курской области

Более 500 военнослужащих Вооруженных сил Украины сдались в плен российским военным в Курской области, сообщает ТАСС.

Потери ВСУ в Курской области превысили 73 тысячи военнослужащих

Среди них один иностранный наемник. Это Пабло Пуэртес из Колумбии. Был случай, когда украинские солдаты получали приказ идти штурмовать российские позиции, но сдавались в плен всем отделением.

Ранее ВСУ за сутки потеряли в Курской области более 235 солдат и семь автомобилей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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