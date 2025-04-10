По данным министерства, всего за время боевых действий в Курской области ВСУ потеряли более 73 410 военнослужащих, 405 танков, 331 БМП и 301 БТР, 2 262 боевые бронированные машины.

Кроме того, были уничтожены 601 артиллерийское орудие, 53 пусковые установки РСЗО, 26 пусковых установок ЗРК, одна установка разминирования УР-77 и 2 664 автомобиля.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что российскае войска нанесли удар по украинскому предприятию, выпускающему оперативно-тактические ракеты, сообщает «Свободная пресса».

