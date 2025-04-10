Потери ВСУ в Курской области превысили 73 тысячи военнослужащих

Вооружённые силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли на курском направлении более 420 военнослужащих, 12 автомобилей и четыре артиллерийских орудия. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Главком ВСУ заявил о сокращении военной помощи от США

По данным министерства, всего за время боевых действий в Курской области ВСУ потеряли более 73 410 военнослужащих, 405 танков, 331 БМП и 301 БТР, 2 262 боевые бронированные машины.

Кроме того, были уничтожены 601 артиллерийское орудие, 53 пусковые установки РСЗО, 26 пусковых установок ЗРК, одна установка разминирования УР-77 и 2 664 автомобиля.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что российскае войска нанесли удар по украинскому предприятию, выпускающему оперативно-тактические ракеты, сообщает «Свободная пресса».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / Минобороны РФ
ТЕГИ:СпецоперацияМинобороны РФВСУКурская Область

Горячие новости

Все новости

партнеры