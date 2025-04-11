ВСУ за сутки потеряли в Курской области более 235 солдат и семь автомобилей
Вооружённые силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли на курском направлении более 235 военнослужащих, семь автомобилей и инженерную машину. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
По данным министерства, всего за время боевых действий в Курской области ВСУ потеряли более 73 645 военнослужащих, 405 танков, 331 БМП и 301 БТР, 2 264 боевые бронированные машины.
Кроме того, были уничтожены 601 артиллерийское орудие, 53 пусковые установки РСЗО, 57 единиц инженерной и другой техники, пять мостоукладчиков и 2 671 автомобиль.
Ранее российские войска поразили семь бригад ВСУ в районах села Горналь и хутора Олешня в Курской области, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru