По данным министерства, всего за время боевых действий в Курской области ВСУ потеряли более 73 645 военнослужащих, 405 танков, 331 БМП и 301 БТР, 2 264 боевые бронированные машины.

Кроме того, были уничтожены 601 артиллерийское орудие, 53 пусковые установки РСЗО, 57 единиц инженерной и другой техники, пять мостоукладчиков и 2 671 автомобиль.

Ранее российские войска поразили семь бригад ВСУ в районах села Горналь и хутора Олешня в Курской области, сообщает RT.

