«За сутки боевых действий на данном направлении противник потерял 11 танков, 17 боевых машин пехоты, в том числе четыре БМП «Брэдли» производства США, 10 других боевых бронированных машин, 5 пикапов с крупнокалиберными пулеметами и более 150 военнослужащих», — говорится в сообщении.

По данным военного ведомства, российская авиация уничтожила в Николаевской области украинский штурмовик Су-25.

Всего на Николаево-Криворожском направлении в ходе спецоперации ликвидировано 23 танка, 27 боевых машин пехоты, 14 других боевых бронированных машин ВСУ.

Ранее экс-депутат Верховной рады Илья Кива предупредил, что провал атаки украинских войск на Херсон и неудачная попытка захвата Запорожской АЭС угрожают президенту Украины Владимиру Зеленскому военным переворотом.

