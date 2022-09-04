Более 150 националистов уничтожены на Николаево-Криворожском направлении
Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки понесли потери: 150 военнослужащих и 17 боевых машин, в том числе производства (США), сообщает Минобороны России.
«За сутки боевых действий на данном направлении противник потерял 11 танков, 17 боевых машин пехоты, в том числе четыре БМП «Брэдли» производства США, 10 других боевых бронированных машин, 5 пикапов с крупнокалиберными пулеметами и более 150 военнослужащих», — говорится в сообщении.
По данным военного ведомства, российская авиация уничтожила в Николаевской области украинский штурмовик Су-25.
Всего на Николаево-Криворожском направлении в ходе спецоперации ликвидировано 23 танка, 27 боевых машин пехоты, 14 других боевых бронированных машин ВСУ.
Ранее экс-депутат Верховной рады Илья Кива предупредил, что провал атаки украинских войск на Херсон и неудачная попытка захвата Запорожской АЭС угрожают президенту Украины Владимиру Зеленскому военным переворотом.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
19,7 млн+48 042 / сут.
Умерли
385 тыс.+87 / сут.
Выздоровели
18,7 млн+35 732 / сут.
- Песков: Запад спровоцировал «большой мировой шторм»
- Украинские разведчики не могут расшифровать радиоперехваты из-за «тувинского феномена»
- Стали известны темы выступления президента Путина на ВЭФ
- Более 150 националистов уничтожены на Николаево-Криворожском направлении
- Россия готова на переговорах с Украиной обсуждать выполнение своих условий
- Жажда денег и приключений. Стали известны подробности трагедии на Ключевской сопке
- Глава Чечни Кадыров заявил о начале масштабного наступления в ДНР
- В Британии позавидовали российским ценам
- У застрявших на камчатском вулкане туристов есть теплая палатка
- Санкции: Европа нищает, Россия богатеет?
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru