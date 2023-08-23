Бойцы группировки «Восток» уничтожили восемь опорников ВСУ

Группировка войск «Восток» уничтожила восемь опорных пунктов ВСУ за сутки и сорвала ротацию сил противника. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки Олег Чехов, передает РИА Новости.

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Бойцы «Востока» нанесли огневое поражение противнику в районе Урожайного при поддержке артиллерии и авиации, пишет «Свободная пресса».

«Уничтожено три пункта временной дислокации боевиков, минометный расчет, пресечена эвакуация подбитой техники ВСУ», — указал Чехов.

Кроме того, российские военные уничтожили украинский опорный пункт к северо-востоку от Никольского, пикапы с солдатами ВСУ в районах совхоза «Октябрь» и Пречистовки, отмечает телеканал «360». Также были ликвидированы склад боеприпасов, четыре опорника и места скопления живой силы противника близ Старомайорского.

«Огнем артиллерии сорвана попытка ротации ... в районе Новодаровки. Уничтожена боевая бронированная машина в районе Новомихайловки», — отметил Чехов.

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ФОТО: РИА Новости / Иван Родионов
ТЕГИ:СпецоперацияВооруженные Силы РФВСУ

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