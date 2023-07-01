Бойцы группировки «Юг» уничтожили склад боеприпасов ВСУ на Авдеевском направлении

Бойцы группировки войск «Юг» уничтожили склад боеприпасов противника на Авдеевском направлении. Об этом сообщает РИА Новости.

Российские артиллеристы нанесли удар по двум бригадам ВСУ и уничтожили две БМП

Агентство опубликовало соответствующее видео с беспилотника.

Отмечается, что российские военные провели тщательную разведку с помощью дронов и поразили объект, расположенный вблизи дороги.

Ранее стало известно, что группировка войск «Запад» нанесла ракетно-бомбовый удар по противнику на купянском направлении. В результате было уничтожено до взвода военнослужащих ВСУ.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияВСУВооруженные Силы РФ

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