Бойцы группировки «Юг» уничтожили склад боеприпасов ВСУ на Авдеевском направлении
1 июля 202306:23
Бойцы группировки войск «Юг» уничтожили склад боеприпасов противника на Авдеевском направлении. Об этом сообщает РИА Новости.
Агентство опубликовало соответствующее видео с беспилотника.
Отмечается, что российские военные провели тщательную разведку с помощью дронов и поразили объект, расположенный вблизи дороги.
Ранее стало известно, что группировка войск «Запад» нанесла ракетно-бомбовый удар по противнику на купянском направлении. В результате было уничтожено до взвода военнослужащих ВСУ.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru