Российские артиллеристы нанесли удар по двум бригадам ВСУ и уничтожили две БМП

По его словам, российские военные вскрыли перемещение подразделений и техники 63-й и 42-й украинских механизированных бригад, отмечает телеканал 360.

«В результате боевой работы подразделений артиллерии группировки "Центр" уничтожены две боевые машины пехоты и три пикапа, а также значительные потери среди личного состава», — цитирует Савчука РИА Новости.

Кроме того, на Краснолиманском направлении реактивная система залпового огня «Смерч» ударила по месту скопления живой силы и огневых средств ВСУ. Артиллеристы уничтожили две гаубицы Д-30, БМП и пикапы. В свою очередь, авиация «Центра» нанесла удары по восьми районам сосредоточения солдат и вооружения противника, пишет Ura.ru.

