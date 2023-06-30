Российские артиллеристы нанесли удар по двум бригадам ВСУ и уничтожили две БМП
Военнослужащие группировки войск «Центр» уничтожили две украинские боевые машины пехоты на Торском участке и в районе Серебрянского лесничества БМП. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.
По его словам, российские военные вскрыли перемещение подразделений и техники 63-й и 42-й украинских механизированных бригад, отмечает телеканал 360.
«В результате боевой работы подразделений артиллерии группировки "Центр" уничтожены две боевые машины пехоты и три пикапа, а также значительные потери среди личного состава», — цитирует Савчука РИА Новости.
Кроме того, на Краснолиманском направлении реактивная система залпового огня «Смерч» ударила по месту скопления живой силы и огневых средств ВСУ. Артиллеристы уничтожили две гаубицы Д-30, БМП и пикапы. В свою очередь, авиация «Центра» нанесла удары по восьми районам сосредоточения солдат и вооружения противника, пишет Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru