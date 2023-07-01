Российская авиация уничтожила до взвода солдат ВСУ на купянском направлении
Военные российской группировки войск «Запад» ракетно-бомбовым ударом уничтожили до взвода военнослужащих ВСУ на купянском направлении. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский, передает ТАСС.
По его словам, во время боевых действий экипаж истребителя Су-34 ударил по ремонтной базе и пункту временной дислокации украинского 36-го отдельного стрелкового батальона в районе Колодезного.
«Потери противника составили более взвода живой силы и пять единиц военной и специальной техники», — подчеркнул Зыбинский.
Кроме того, российские военные на вертолетах Ка-52, Ми-28 и штурмовиках Су-25 нанесли 11 авиаударов по позициям 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ и 103-й отдельной бригады теробороны.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru