Рубио: США ищут баланс в вопросе антироссийских санкций
Госсекретарь США Марко Рубио заявил о рисках санкций в отношении России. Об этом он рассказал в беседе с индийском телеканалом CNBC TV18.
«Они влекут за собой последствия, поскольку направлены не только против России, но и против всех, кто ведет с ней дела», — отметил политик.
Рубио добавил, что в этом вопросе приходится искать баланс.
Ранее госсекретарь объяснил, почему президент США Дональд Трамп приостановил действие новых санкций, связанных с Россией. По его словам, это необходимо, чтобы дать шанс переговорам Москвы и Киева по урегулированию на Украине.
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