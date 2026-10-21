Рубио: США ищут баланс в вопросе антироссийских санкций

Госсекретарь США Марко Рубио заявил о рисках санкций в отношении России. Об этом он рассказал в беседе с индийском телеканалом CNBC TV18.

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«Они влекут за собой последствия, поскольку направлены не только против России, но и против всех, кто ведет с ней дела», — отметил политик.

Рубио добавил, что в этом вопросе приходится искать баланс.

Ранее госсекретарь объяснил, почему президент США Дональд Трамп приостановил действие новых санкций, связанных с Россией. По его словам, это необходимо, чтобы дать шанс переговорам Москвы и Киева по урегулированию на Украине.

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ФОТО: AP / ТАСС
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