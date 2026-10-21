Рубио: США ищут баланс в вопросе антироссийских санкций

«Они влекут за собой последствия, поскольку направлены не только против России, но и против всех, кто ведет с ней дела», — отметил политик.

Рубио добавил, что в этом вопросе приходится искать баланс.

Ранее госсекретарь объяснил, почему президент США Дональд Трамп приостановил действие новых санкций, связанных с Россией. По его словам, это необходимо, чтобы дать шанс переговорам Москвы и Киева по урегулированию на Украине.

