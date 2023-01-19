Следующий - Артемовск: Украина понесла потери под Соледаром, эксперты ждут нового наступления России

Наемники в Соледаре

Тем временем представители Народной милиции ДНР заявили, что при обороне Соледара украинская армия задействовала батальоны, целиком состоявшие из иностранных наемников. Об этом сообщило агентство ТАСС.

В НМ ДНР подчеркнули, что массово выводится из строя украинская военная техника, в том числе поставляемая Североатлантическим альянсом. На Западе полагают, что причиной этому явилась недостаточная подготовка украинских бойцов, поэтому были задействованы роты и батальоны иностранных наемников.

Артемовск отрезан

После взятия российскими войсками Соледара оставшиеся подразделения ВСУ ретировались в пгт Соль. Этот населенный пункт находится в двух километрах от Соледара, но формально входит в черту города, что и позволяло киевским властям заявлять о якобы продолжающихся боях за Соледар. Сейчас и Соль полностью освобожден от украинских войск, о чем в своем Telegram-канале сообщил Telegram-канал "Военкор Ярем".

По его словам, пгт Соль — важный транспортный узел, его взятие по сути перерезало сообщение между Северском и Бахмутом (Артемовском) — оплотами обороны украинских войск. Освобождение Соли поспособствует последующему штурму Артемовска, добавил военкор.

Артиллерия наступает

Не затихают интенсивные бои по состоянию на вечер 18 января и по освобождению от войск ВСУ Красной Горы и Клещеевки, продолжается наступление на Благодатное, Парасковиевку и Раздоловку. Об этом в своем Telegram-канале заявил эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин.

Он отметил, что в Артемовске продолжаются сражения в юго-восточных кварталах, восточной промзоне и на южных окраинах населенного пункта со стороны Опытного, в котором уже ведутся стрелковые бои.

Рожин добавил, что набирает обороты наступление артиллерии в направлении Северска и активизируются артобстрелы дороги Часов-Яр — Артемовск. При этом эксперт подчеркнул, что разговоры об огневом контроле со стороны России преждевременны.

Минобороны об успехах России

Благодаря действиям Вооруженных сил России многочисленные потери живой силы и техники ВСУ несут на Купянском, Красно-Лиманском, Донецком и Южно-Донецком направлениях, говорилось накануне в сводке Минобороны РФ.

Всего же, отмечает российское оборонное ведомство, оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок российских войск за 18 января нанесено поражение 76 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 103 районах. Также был сбит украинский самолет Су-25 в районе Яблоновки (ДНР) и уничтожены семь украинских беспилотников.

Зачистка не за горами

Лидер Российского союза ветеранов Афганистана, полковник запаса Франц Клинцевич считает, что в феврале 2023 года начнется зачистка Украины. Этот месяц, отметил он, станет ключевым в ходе спецоперации.

Клинцевич полагает, что ВСУ будут вынуждены везти несколько корпусов под видом миротворцев, румынских и прибалтийских наемников. Он добавил, что именно в связи с переломным моментом в спецоперации Герасимову поручили командование СВО.

Глава Российского союза ветеранов Афганистана напомнил, что еще осенью 2022 года Запад заявлял о подготовке 5000 украинских солдат. Он предрек грядущее серьезное противостояние между двумя сторонами.