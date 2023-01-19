Следующий - Артемовск: Украина понесла потери под Соледаром, эксперты ждут нового наступления России
Появляются новые оценки потерь ВСУ в районе Соледара, где российские силы продолжают бои на подступах к Артёмовску (Бахмуту). Вероятно, не за горами и более масштабное наступление на других участках фронта.
Российские войска смогли почти полностью уничтожить в Соледаре 61-ю бригаду ВСУ, входившую в ноябре 2022 года в оставленный российскими силами Херсон. Об этом заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо, сообщило агентство РИА Новости.
По его словам, бригаду, с пафосом и под видеозаписи входившую в пустой Херсон, уничтожили бойцы ЧВК «Вагнер». Сальдо подчеркнул, что воевать с Россией труднее, чем записывать якобы героические видеоотчеты.
Сальдо добавил, что украинское командование перенаправило часть войск с херсонского направления в Донбасс. Сейчас в Херсонской области ведутся в основном обстрелы и бои местного значения, добавил он.
Сальдо отметил, что российская армия давит на ВСУ, проводит диверсии и вылазки, а также ведет контрбатарейную борьбу с украинскими минометчиками и артиллеристами.
Наемники в Соледаре
Тем временем представители Народной милиции ДНР заявили, что при обороне Соледара украинская армия задействовала батальоны, целиком состоявшие из иностранных наемников. Об этом сообщило агентство ТАСС.
В НМ ДНР подчеркнули, что массово выводится из строя украинская военная техника, в том числе поставляемая Североатлантическим альянсом. На Западе полагают, что причиной этому явилась недостаточная подготовка украинских бойцов, поэтому были задействованы роты и батальоны иностранных наемников.
Артемовск отрезан
После взятия российскими войсками Соледара оставшиеся подразделения ВСУ ретировались в пгт Соль. Этот населенный пункт находится в двух километрах от Соледара, но формально входит в черту города, что и позволяло киевским властям заявлять о якобы продолжающихся боях за Соледар. Сейчас и Соль полностью освобожден от украинских войск, о чем в своем Telegram-канале сообщил Telegram-канал "Военкор Ярем".
По его словам, пгт Соль — важный транспортный узел, его взятие по сути перерезало сообщение между Северском и Бахмутом (Артемовском) — оплотами обороны украинских войск. Освобождение Соли поспособствует последующему штурму Артемовска, добавил военкор.
Артиллерия наступает
Не затихают интенсивные бои по состоянию на вечер 18 января и по освобождению от войск ВСУ Красной Горы и Клещеевки, продолжается наступление на Благодатное, Парасковиевку и Раздоловку. Об этом в своем Telegram-канале заявил эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин.
Он отметил, что в Артемовске продолжаются сражения в юго-восточных кварталах, восточной промзоне и на южных окраинах населенного пункта со стороны Опытного, в котором уже ведутся стрелковые бои.
Рожин добавил, что набирает обороты наступление артиллерии в направлении Северска и активизируются артобстрелы дороги Часов-Яр — Артемовск. При этом эксперт подчеркнул, что разговоры об огневом контроле со стороны России преждевременны.
Минобороны об успехах России
Благодаря действиям Вооруженных сил России многочисленные потери живой силы и техники ВСУ несут на Купянском, Красно-Лиманском, Донецком и Южно-Донецком направлениях, говорилось накануне в сводке Минобороны РФ.
Всего же, отмечает российское оборонное ведомство, оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок российских войск за 18 января нанесено поражение 76 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 103 районах. Также был сбит украинский самолет Су-25 в районе Яблоновки (ДНР) и уничтожены семь украинских беспилотников.
Зачистка не за горами
Лидер Российского союза ветеранов Афганистана, полковник запаса Франц Клинцевич считает, что в феврале 2023 года начнется зачистка Украины. Этот месяц, отметил он, станет ключевым в ходе спецоперации.
Клинцевич полагает, что ВСУ будут вынуждены везти несколько корпусов под видом миротворцев, румынских и прибалтийских наемников. Он добавил, что именно в связи с переломным моментом в спецоперации Герасимову поручили командование СВО.
Глава Российского союза ветеранов Афганистана напомнил, что еще осенью 2022 года Запад заявлял о подготовке 5000 украинских солдат. Он предрек грядущее серьезное противостояние между двумя сторонами.
Нужно 300-400 тысяч!
В свою очередь экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков в беседе с НСН посетовал на то, что у России якобы недостаточно ресурсов для того, чтобы в ходе наступления существенно отбросить ВСУ вглубь страны. По его мнению, для этого необходимо усилить российскую армию еще 300-400 тысячами военных, чтобы обеспечить весомое преимущество. Также он отметил, что у российских войск нет существенного преимущества ни в боевой технике, ни в авиации, в то же время у ВСУ имеются козыри в виде HIMARS и большого количества самонаводящихся снарядов.
Стрелков добавил, что наступление российской либо украинской стороны в борьбе за инициативу неизбежно.
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