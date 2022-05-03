Боевую технику ВСУ будут ремонтировать и модернизировать в Словакии
Пресс-секретарь Минобороны Словакии Мартина Коваль-Какашчикова заявила, что на оборонных предприятиях республики будет ремонтироваться и модернизироваться боевая техника Вооружённых сил Украины (ВСУ), сообщает братиславский телеканал ТА3.
По её словам, соответствующий контракт заключило государственное акционерное общество Konstrukta-Defence.
«В первом заказе речь идёт о десятках бронемашин БРДМ-2», - добавила пресс-секретарь.
Ранее премьер-министр Болгарии Кирил Петков заявил, что республика готова помочь Украине в ремонте военной техники, а также в обеспечении транспортировки сельскохозяйственной продукции через порт в Варне.
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