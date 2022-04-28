Болгария поможет Украине ремонтировать военную технику
Премьер-министр Болгарии Кирил Петков заявил, что республика готова помочь Украине в ремонте военной техники, сообщает ТАСС.
На совместной с президентом Украины Владимиром Зеленским пресс-конференции он отметил, что София поможет в обеспечении транспортировки сельскохозяйственной продукции через порт в Варне, а также готова покупать у Киева электроэнергию.
«Болгария готова покупать электроэнергию, что поможет украинской экономике. Будем рады, если Варна превратится в центр логистики для украинской пшеницы и подсолнуха, в портах Украины находится около 10 млн тонн зерна», - подчеркнул он.
Петков добавил, что Болгария также может поставлять Украине газ из Греции и Турции.
Ранее президент Болгарии Румен Радев выступил категорически против поставок военной помощи Украине, сообщает RT. По его словам, это означало бы вовлечение республики в конфликт.
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