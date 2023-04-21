Замглавы Минобороны Украины признала продвижение российских сил в Артемовске

Российские силы в Артемовске продолжают атаковать и продвигаться вперед, сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

«Противник атакует. На отдельных участках кое-где продвигается», - написала она в Telegram-канале, отметив, что в городе идут ожесточенные бои.

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О том, что российские силы взяли в котел группировку ВСУ в Артемовске, ранее сообщил советник врио главы Донецкой народной республики Ян Гагин. По его словам, частная военная компания «Вагнер» вышла к трассе Артемовск - Часов Яр, по которой шло снабжение украинских военных. Бойцы взяли под контроль несколько сотен метров дороги, и это делает снабжение гарнизона ВСУ невозможным, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Невар
ТЕГИ:УкраинаСпецоперацияВСУ

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