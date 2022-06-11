Боец народной милиции ДНР раскрыл тактику ВСУ

«На позициях они огрызаются. Бывает, хорошо стреляют, а бывает и тихо. Используют стрелковое, минометы, «Грады». Постоянно с разных мест ведется огонь», — рассказал боец народной милиции ДНР «Шустрый» о тактике противника.

По словам защитников Донбасса, им пришлось проходить военное дело в кратчайшие сроки уже во время службы. Так, боец с позывным «Тип» в мирное время работал торговым представителем. Военному делу научился за месяц, но признается, что всего еще не умеет.

Ранее жительница ДНР рассказала изданию, что ВСУ вели обстрелы ДНР даже тех территорий, где не было позиций военных.

