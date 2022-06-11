Боец народной милиции ДНР раскрыл тактику ВСУ

Постоянная смена позиций происходит у военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказали бойцы народной милиции Донецкой Народной Республики 11 июня корреспонденту канала «Известия» Александру Сафиулину.

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«На позициях они огрызаются. Бывает, хорошо стреляют, а бывает и тихо. Используют стрелковое, минометы, «Грады». Постоянно с разных мест ведется огонь», — рассказал боец народной милиции ДНР «Шустрый» о тактике противника.

По словам защитников Донбасса, им пришлось проходить военное дело в кратчайшие сроки уже во время службы. Так, боец с позывным «Тип» в мирное время работал торговым представителем. Военному делу научился за месяц, но признается, что всего еще не умеет.

Ранее жительница ДНР рассказала изданию, что ВСУ вели обстрелы ДНР даже тех территорий, где не было позиций военных.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВСУВойна В ДонбассеДонбасс
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