В ДНР жителям приходилось прятаться в подвалах по четыре года

«Мы там (в подвале) жили, постоянно жили. Это с 2014-го, 2015-й, 2016-й и по 2017-й год было. Но сейчас мы периодически под обстрелами туда спускаемся. Вот последние дня три нас обстреливают «Градами». Это очень страшно», — призналась женщина.

По ее словам, военные ВСУ наносили удары по населенному пункту и мирным жителям, хотя в населенном пункте отсутствуют позиции военных.

Ранее стало известно, что на территории Золочевского элеватора в Харьковской области подразделения Вооруженных сил Украины разместили артиллерийские орудия западного образца, сообщает RT со ссылкой на начальника Национального центра управления обороной России генерал-полковника Михаила Мизинцева.

