В ДНР раскрыли агрессивные планы украинской армии

Украинские силовики, в том числе, армейские подразделения, действительно проводят подготовку к масштабному наступлению в Донбассе. Для этого на восток Украины стягивается бронетехника, рассказал URA.RU первый заместитель министра информации самопровозглашённой Донецкой народной республики Даниил Бессонов.

По его оценке, напряжённость в регионе нарастает ежедневно, причём украинские вооружённые силы даже и не пытаются скрыть свои агрессивные планы. По всей линии соприкосновения происходят обстрелы. Боевые подразделения ДНР вынуждены открывать ответный огонь, подавлять огневые позиции ВСУ.

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Наращивание военного присутствия ВСУ и эскалацию конфликта подтвердил также пресс-секретарь военного командования ДНР Эдуард Басурин.

Правда, точно предсказать начало полномасштабной агрессии со стороны Украины пока не представляется возможным. По словам Басурина, скопления украинской бронетехники в местах возможного удара ещё не фиксируется.

Активные приготовления киевского режима к новой военной агрессии в Донбассе в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» подтвердил и бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков.

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ФОТО: Сайт президента Украины / www.president.gov.ua
ТЕГИ:НаступлениеДНРВСУ
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