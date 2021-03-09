В ДНР раскрыли агрессивные планы украинской армии

Украинские силовики, в том числе, армейские подразделения, действительно проводят подготовку к масштабному наступлению в Донбассе. Для этого на восток Украины стягивается бронетехника, рассказал URA.RU первый заместитель министра информации самопровозглашённой Донецкой народной республики Даниил Бессонов.

По его оценке, напряжённость в регионе нарастает ежедневно, причём украинские вооружённые силы даже и не пытаются скрыть свои агрессивные планы. По всей линии соприкосновения происходят обстрелы. Боевые подразделения ДНР вынуждены открывать ответный огонь, подавлять огневые позиции ВСУ.