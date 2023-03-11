СМИ: ЧВК «Вагнер» форсирует Бахмутку и прорывается к центру Артемовска
Бойцы частной военной компании «Вагнер» атакуют на Артемовском направлении в Донецкой народной республике, пытаясь прорвать оборону украинских войск на разных флангах. Об этом пишет «Русская весна».
По данным портала, ЧВК форсировала реку Бахмутка и пробивается к центру Артемовска (украинское название - Бахмут).
Кроме того, отмечается, что на севере города российские силы активно наступают на «Артемовский завод по обработке металлов» (АЗОМ), а также ведут наступление по нескольким направлениям на юге.
«С лесопосадки юго-восточнее района Квадраты штурмовики ЧВК в течении дня предприняли 7 атак. Восточнее Ивановского русские не менее мощно давят, чтобы обойти поселок и выйти на Т0504 (трассу в районе Артемовска. - НСН)», — пишет «Русская весна».
Также тяжелые бои идут к северу от Соледара.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru